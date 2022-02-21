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Автор Николай Ткаченко

Генерал Бужинский оценил возможность создания Украиной ядерного оружия

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил на Мюнхенской конференции выходом Украины из Будапештского меморандума и отказом от безъядерного статуса. Однако сделать это ему вряд ли удастся по трём причинам. Такое мнение высказал профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Генерал Бужинский оценил возможность создания Украиной ядерного оружия

Во-первых, для того чтобы выйти из безъядерного статуса, ему нужно выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и составить компанию Северной Корее, отметил эксперт.

Во-вторых, на сегодняшний день у Украины нет ни компетенций, ни технологий, чтобы произвести ядерное оружие, добавил аналитик. При этом произвести грязную бомбу, конечно, может, кто угодно, но с помощью неё можно совершить разве что теракт, но не более, считает он.

В-третьих, по мнению генерала, остаётся опция: если страна категорически не хочет, чтобы её сосед обладал ядерным оружием, она просто уничтожает объект, на котором эти разработки идут, и даже учёных. И это прекрасно видно на примере Израиля.

"И я не вижу ни одной страны, которая бы предоставила Украине недостающие комптенции и технологии для производства ядерного оружия", — заключил Бужинский.

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Темы россия мюнхен израиль украина будапешт северная корея евгений бужинский владимир зеленский
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