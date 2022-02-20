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Автор Николай Ткаченко

Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе

Политика

Ситуация в Донбассе и её дальнейшее развитие не оставляет спокойным практически никого в России. При этом вокруг неё столько споров и ругани. Обстановка действительно напряжённая, а, честно говоря, предвоенная. Такое мнение высказал российский политолог Евгений Сатановский. Эксперт порассуждал о возможных сценариях развития ситуации с Украиной в своём Telegram-канале.

Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе

От желания или, наоборот, нежелания руководителей России вступать в драку, здесь мало что зависит, отметил аналитик. И какой-то провокации будет вполне достаточно, чтобы втянуть Россию в войну.

По его словам, могут быть самые разные сценарии, включая и самые худшие. Например, применение химического оружия, взрыв на саркофаге Чернобыльской АЭС с его последующей разгерметизацией, рукотворная авария с масштабным сбросом воды на крупной украинской ГЭС или крупный взрыв в Киеве. И привести это может к чему угодно.

Ставки в игре слишком высоки: США нужно справиться с Китаем, а для этого они пойдут на всё, чтобы втянуть Россию в войну, предположил политолог. И если это произойдёт, то вариантов развития событий не так уж много.

"Война или начнётся, или нет. Ядерная или конвенциональная, не будем судить заранее. Россия в неё вынуждена будет втянуться, или её эта война обойдёт стороной. Если всё-таки втянется, выиграет её или нет (что тоже возможно). Если проиграет, останется ли в своих нынешних границах или расколется на несколько частей, по границам субъектов Федерации, вопрос. И уж совсем непонятно, чем тогда это для всего остального мира кончится. Желающие могут паниковать: им это всё равно не поможет", — высказал свою точку зрения автор канала.

При этом политолог заметил, что сам "спокоен, как удав", поскольку всё равно не в силах повлиять на происходящее.

Ранее политолог Марат Баширов назвал конкретные даты, когда должна решиться судьба Украины и её президента Владимира Зеленского.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы киев россия донбасс украина владимир зеленский евгений сатановский
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