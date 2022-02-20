Президент Украины совершает непродуманные поступки и произносит необдуманные слова под влиянием эйфории, которая в итоге переходит в тревогу и депрессию. Такое мнение высказал немецкий журналист, политолог и психотерапевт Александр Сосновский. В своём Telegram-канале он описал психологическое состояние Зеленского.
Аналитик считает, что внутри у лидера Украины нарастает параноидальный страх, и он не понимает, кого ему бояться, а кому доверять.
"В таком положении психика начинает буксовать — противоположные страхи, перекрывают друг друга, создают прочный каркас для панических атак. Более того, я уверен, что он уже страдает от панических атак и для решения этой проблемы, вынужден принимать соответствующие средства", — заметил специалист.
Он полагает, что этот страх периодически доводит его до состояния полного отупения, когда начинают исчезать желания, эмоции и сила воли. А это первые признаки начинающейся затяжной депрессии.
"Иногда, на волне выброса адреналина, ему вдруг кажется, что все проблемы преодолены. Эйфория заставляет совершать его непродуманные поступки и произносить необдуманные слова. В результате эйфория переходит в тревожное состояние, которое тоже заканчивается депрессией. Ощущение страшного конца, не физического, а морального и карьерного, доводит его до исступления и припадков ярости", — добавил Сосновский.
По его мнению, у Зеленского остался один выход из этой ситуации: немедленная отставка, покаяние и длительный период восстановления, лучше всего на малообитаемом острове.
Ранее политолог Александр Носович указал на конфуз Зеленского на Мюнхенской конференции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.