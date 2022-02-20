Доктор Сосновский описал психологическое состояние Зеленского

Президент Украины совершает непродуманные поступки и произносит необдуманные слова под влиянием эйфории, которая в итоге переходит в тревогу и депрессию. Такое мнение высказал немецкий журналист, политолог и психотерапевт Александр Сосновский. В своём Telegram-канале он описал психологическое состояние Зеленского.

Аналитик считает, что внутри у лидера Украины нарастает параноидальный страх, и он не понимает, кого ему бояться, а кому доверять.

"В таком положении психика начинает буксовать — противоположные страхи, перекрывают друг друга, создают прочный каркас для панических атак. Более того, я уверен, что он уже страдает от панических атак и для решения этой проблемы, вынужден принимать соответствующие средства", — заметил специалист.

Он полагает, что этот страх периодически доводит его до состояния полного отупения, когда начинают исчезать желания, эмоции и сила воли. А это первые признаки начинающейся затяжной депрессии.

"Иногда, на волне выброса адреналина, ему вдруг кажется, что все проблемы преодолены. Эйфория заставляет совершать его непродуманные поступки и произносить необдуманные слова. В результате эйфория переходит в тревожное состояние, которое тоже заканчивается депрессией. Ощущение страшного конца, не физического, а морального и карьерного, доводит его до исступления и припадков ярости", — добавил Сосновский.

По его мнению, у Зеленского остался один выход из этой ситуации: немедленная отставка, покаяние и длительный период восстановления, лучше всего на малообитаемом острове.

Ранее политолог Александр Носович указал на конфуз Зеленского на Мюнхенской конференции.

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