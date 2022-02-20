Лондон обнародовал новые сроки «вторжения» России на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала новые возможные сроки, в которые Москва якобы планирует совершить вторжение на Украину, сообщает Reuters.

Как считает глава внешнеполитического ведомства, в худшем случае нападение может произойти на предстоящей неделе.

"Такой наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять", — заявила глава британской дипломатии.

Отмечается, что за последнюю неделю Запад зафиксировал значительное повышение разного рода дезинформации, а также операций, которые проводятся в Донбассе под чужим флагом.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.

"План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", — сказал глава правительства.

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