Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала новые возможные сроки, в которые Москва якобы планирует совершить вторжение на Украину, сообщает Reuters.
Как считает глава внешнеполитического ведомства, в худшем случае нападение может произойти на предстоящей неделе.
"Такой наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять", — заявила глава британской дипломатии.
Отмечается, что за последнюю неделю Запад зафиксировал значительное повышение разного рода дезинформации, а также операций, которые проводятся в Донбассе под чужим флагом.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.
"План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", — сказал глава правительства.
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Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.