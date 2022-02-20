Володин объяснил, почему Россия не боится санкций из-за ДНР и ЛНР

Госдума на своём ближайшем пленарном заседании, намеченном на 22 февраля, вынесет на обсуждение ситуацию по ЛДНР и реакцию западных стран на конфликт в регионе. По словам спикера палаты Вячеслава Володина, независимо от решения, против России будут введены санкции "так и так".

Как подчеркнул спикер, ситуация в Донбассе и Луганске с каждым днём обостряется и под угрозой находятся российские граждане.

"Вот уже сутки, как Киев обстреливает ДНР и ЛНР. Тысячи беженцев, женщины с детьми бегут от войны", — написал Володин в своём Telegram-канале в минувшую субботу.

Больше всего спикера удивило отсутствие реакции со стороны западных стран на ситуацию вокруг ЛДНР. Как подчеркнул спикер, никто не высказался и на Мюнхенской конференции.

"Канцлеру ФРГ кажется смешным, что в ДНР и ЛНР происходит. Он не считает это геноцидом. Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии", — отметил Володин.

Кроме прочего, спикер подчеркнул, что независимо от принятого решения по ЛДНР на предстоящем заседании, России всё равно не перестанут угрожать новыми санкциями.

Во-первых, они никого не пугают — в таких условиях мы живём уже 8 лет. Да, это создаёт проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения был не наш выбор. Во-вторых, ко всем пришло понимание: санкции против России все равно будут", — резюмировал политик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен