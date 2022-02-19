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Автор Дмитрий Плотников

"Бездушный циник": Захарова - Зеленскому после его слов об обстрелах в Донбассе

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинского президента Зеленского "бездушным циником" после его слов об обстрелах ДНР и ЛНР.

"Бездушный циник": Захарова - Зеленскому после его слов об обстрелах в Донбассе

Дипломат отметила, что в данном случае ей довольно трудно "оставить за скобками эмоции". 

"Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая, какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы", — возмущена Захарова.

Она добавила, что Спецмониторинговая миссия ОБСЕ там фиксирует обстрелы, которых значительно больше со стороны украинских сил. Захарова предполагает, что именно поэтому американцы отозвали собственных наблюдателей, ведь те "могли бы обвинить своё правительство во лжи".

Ранее Зеленский, говоря о ситуации на юго-востоке страны, заявил, что "там никто не ранен и не убит, они стреляют сами".

Обострение началось в феврале, когда Народная милиция республик начала фиксировать прибытие на Украину наёмников-диверсантов. А Запад на фоне постоянной и раздуваемой им истерии о готовящемся "вторжении" РФ на Украину стал отправлять в регион вооружение, технику и боеприпасы. В результате Киев начал в усиленном режиме обстреливать Донбасс, а силовые ведомства ополченцев предотвратили уже несколько диверсий с украинской стороны.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы украина донбасс мария захарова
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