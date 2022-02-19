Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что продолжает настаивать на введении санкций против России уже сегодня, а не после "начала бомбардировки".
Причем о начале войны он знает от своих западных кураторов.
"Как-то у нас были споры с одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике... Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, ок, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как начнется бомбардировка...", - заявил президент Украины на Мюнхенской конференции безопасности сегодня.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что президент Зеленский в ближайшее время отдаст приказ перейти к наступлению, реализовать план вторжения на Донбасс.
Руководство ЛДНР накануне сообщило об эвакуации граждан в Россию в связи с угрозой от Украины.
Бездоказательные заявления о подготовке Москвой провокаций продолжают тиражировать западные СМИ, несмотря на возвращение ВС РФ к местам дислокации после учений. В понедельник президент Путин провел встречу с главой МИД Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Министр Шойгу на встрече с президентом доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
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Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.