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Автор Игорь Рябов

Сатановский объяснил "очередь" из иностранных политиков к Путину

Политика

Политолог Евгений Сатановский объяснил, почему представители руководства Франции, Великобритании, Германии и других стран едут в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным или главой МИД Сергеем Лавровым.

Сатановский объяснил "очередь" из иностранных политиков к Путину

По мнению Сатановского, иностранные политики зачастили с визитами в Москву, чтобы убедиться, что Россия не шутит, а предложения Москвы по гарантиям безопасности - общемировая тема.

"Жить хотят (…). Именно потому, что они видят, что российское руководство ведет себя весьма серьезно, они в очереди и стоят. И речь далеко не только о европейцах: Бразилия и Аргентина — точно не Европа. Все истерические попытки предотвратить взаимодействие с нами той или иной крупной страны не заканчиваются ничем", — заявил Сатановский в беседе с Народными новостями.

За последние две недели Россию посетили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс и президент Бразилии Жаир Болсонаро. Также Путин встретился в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпином. На следующей неделе в Москве пройдёт встреча между Лавровым и главы Госдепа Энтони Блинкеном.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы сергей лавров владимир путин евгений сатановский
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