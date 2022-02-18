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Автор Игорь Рябов

Захарова назвала геноцидом текущую ситуацию в Донбассе

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всё происходящее в Донбассе является геноцидом со стороны Украины.

Захарова назвала геноцидом текущую ситуацию в Донбассе

Она отметила, что многие западные политики упрекают Москву в том, что она сгущает краски, когда говорит о ситуации в Донбассе.

"Нет, она (ситуация в Донбассе. — Ред.) не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид, натуральный. Может быть, не в таких количественных параметрах, как в Африке, но, простите, разве мы количественными параметрами должны оперировать, если семь лет гибнут дети, женщины, гражданское население", — сказала представитель МИД РФ в эфире программы "Своя правда" на НТВ.

В пятницу, 18 февраля Вооружённые силы Украины активизировали наступление на Донбасс. Сначала диверсанты попытались устроить теракт на химзаводе "Стирол", а потом они совершили попытку подрыва ёмкостей с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Также в центре Донецка, на парковке дома правительства неизвестные взорвали автомобиль начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова.

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей республик эвакуироваться в Ростовскую область из-за угрозы нападения украинской армии. Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить беженцам с Донбасса по 10 тысяч рублей.

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Экстренное обращение Главы ДНР Дениса Пушилина в связи с резким обострением военной ситуации
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы днр лнр донбасс денис пушилин владимир путин мария захарова леонид пасечник
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