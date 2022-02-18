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Автор Николай Ткаченко

Политолог объяснил, почему МИД России обнародовал текст реакции на ответ США

Политика

У России и США ещё остаётся возможность договориться по вопросам безопасности и достичь компромисса, так как всё-таки есть точки соприкосновения. Такое мнение высказал российский политолог, учёный-востоковед Евгений Сатановский в беседе с изданием "Свободная пресса".

Политолог объяснил, почему МИД России обнародовал текст реакции на ответ США

Эксперт отметил, что американцы после выдвижения Россией условий безопасности могут их принять или запросить какие-то сроки, чтобы уладить отношения с сателлитами. Но это их проблемы.

Аналитик согласился, что обнародование Москвой реакции на американский ответ по гарантиям безопасности действительно не согласуется с рамками международной дипломатической практики. Но, по его мнению, другого выхода в условиях, когда эта практика не действует, нет.

Политолог напомнил, что гордиев узел, который нельзя развязать, можно разрубить, как это делал известный исторический персонаж Александр Македонский.

Поэтому всё идет к сценарию, когда американцам, не готовым вести диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, придётся разговаривать с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу, заключил Сатановский.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия москва сергей шойгу сергей лавров владимир путин евгений сатановский
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