Политолог объяснил, сколько ещё продлится паника вокруг "вторжения" России

Сколько ещё продлится паника вокруг "вторжения" России на Украину, и когда это завершится, полностью зависит от украинской стороны. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Абзалов в интервью на YouTube-канале Украина.ру.

Он пояснил, что как только будут отведены войска и 53-я, 54-я бригады покинут зону эскалации, прекратится наращивание вооружений и обстрела в направлении юга Донецкой области и формирование там ударной группировки с возможным выдвижением в направлении границы.

Эксперт напомнил, что российская сторона уже заявила о готовности к деэскалации и отводе войск. Однако Украина войска не отводит, заметил собеседник канала.

По его словам, лучший способ обыграть Москву для Киева — взять и отвести войска, чтобы не было никаких возможностей для провокаций.

А второй обезоруживающий шаг — начать прямые переговоры с Донбассом, и тогда никаких военных действий не будет. То же самое касается и особого статуса Донбасса, добавил политолог.

"То есть, грубо говоря, для того чтобы разрядить ситуацию, необходим буквально один указ. Но я очень сомневаюсь, что они будут приняты в ближайшие несколько дней. Поэтому ситуация будет обостряться. Обостряется она со вчерашнего вечера. И, в принципе, в случае такого интенсивного обстрела ситуация не стабилизируется", — заключил аналитик.

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