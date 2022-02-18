EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

В ДНР рассказали о новых обстрелах со стороны украинских военных

Политика

В Донецке произошёл миномётный обстрел поселка Гольмовский у линии разграничения на северо-западе ДНР, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

В ДНР рассказали о новых обстрелах со стороны украинских военных

"Зафиксирован обстрел в направлении поселка Гольмовский. Выпущено 10 мин калибром 82 мм", — следует из сообщения.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за несколько часов до этих событий четыре снаряда калибром 122 мм были выпущены в направлении села Саханка на участке линии разграничения на юго-западе республики.

Поселок Гольмовский входит в состав Горловского городского совета. Население до начала конфликта составляло около 7 тыс. человек.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что отсутствуют признаки полномасштабной операции против страны со стороны России. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, при этом речь идет о "массированных провокациях".

Он также прокомментировал обстрел станицы Луганской, назвав это провокацией, цель которой — заставить Киев начать "военным путем мощно отвечать", а затем обвинить Украину в организации провокации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

м
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы украина
Новости
В ДНР рассказали о новых обстрелах со стороны украинских военных
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" - происходят картинки ради
Блинкен на трибуне ООН потрясал призраком "пробирки Пауэлла"
Допинг обнаружен в пробе украинской бобслеистки Гунько на Олимпиаде
Россия ответила США и НАТО: ключевые моменты
Будет ли наступление России? В СНБО Украины раскрыли правду
Депутат Выборный прокомментировал высылку из России заместителя посла США
Политолог оценил слова главы Минфина США о последствиях антироссийских санкций
Допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки — позиция защиты
Зюганов раскрыл причину своей госпитализации
Популярное
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР

Украинские силовики обстреляли из миномётов четыре населённых пункта ЛНР.

ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Мир. Новости мира
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Мир. Новости мира
Американская Politico опубликовала новую дату "вторжения" РФ на Украину
Экономика и бизнес
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
Усам Оздемиров Запад во мгле: конфронтация с Россией дошла до абсурда Усам Оздемиров Василий Амирджанов Ольга Будина предложила отказаться от "Евровидения" Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова
Здоровье
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Происшествия
В КЧР зарезали москвича: предполагаемого убийцу объявили в федеральный розыск
Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией
Южная Америка
Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией
Последние материалы
Допинг обнаружен в пробе украинской бобслеистки Гунько на Олимпиаде
Россия ответила США и НАТО: ключевые моменты
Будет ли наступление России? В СНБО Украины раскрыли правду
Депутат Выборный прокомментировал высылку из России заместителя посла США
Политолог оценил слова главы Минфина США о последствиях антироссийских санкций
Допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки — позиция защиты
Зюганов раскрыл причину своей госпитализации
Нет мотивации к учёбе: что делать
Эксперт Дадыгин объяснил истерику занявшей второе место Трусовой
Читатели Daily Mail больше не верят "ни одному слову" Байдена о "вторжении РФ"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников