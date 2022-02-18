В ДНР рассказали о новых обстрелах со стороны украинских военных

В Донецке произошёл миномётный обстрел поселка Гольмовский у линии разграничения на северо-западе ДНР, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел в направлении поселка Гольмовский. Выпущено 10 мин калибром 82 мм", — следует из сообщения.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за несколько часов до этих событий четыре снаряда калибром 122 мм были выпущены в направлении села Саханка на участке линии разграничения на юго-западе республики.

Поселок Гольмовский входит в состав Горловского городского совета. Население до начала конфликта составляло около 7 тыс. человек.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что отсутствуют признаки полномасштабной операции против страны со стороны России. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, при этом речь идет о "массированных провокациях".

Он также прокомментировал обстрел станицы Луганской, назвав это провокацией, цель которой — заставить Киев начать "военным путем мощно отвечать", а затем обвинить Украину в организации провокации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен