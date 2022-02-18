МИД России опубликовал комментарии на ранее полученный от США ответ по российскому проекту договора о гарантиях безопасности. Общее смысл 10-страничного документа заключается в том, что США и их союзники отказались даже рассматривать "красные линии” России и ключевые интересы безопасности.
В реакции нашего МИДа затронуты конкретные вопросы, такие как Украина, Крым, присутствие американских войск и наращивание вооружений НАТО вдоль российских границ, а также контроль над вооружениями.
"Россия может ответить "военно-техническими мерами” для обеспечения собственной безопасности после того, как США и НАТО проигнорировали ключевые моменты из своего предложения о долгосрочной архитектуре европейской безопасности и вместо этого выбрали вопросы из пакетной сделки", — заявили в Москве.
Обвинения США и их союзников в ответственности России за "эскалацию” на Украине можно рассматривать только как попытку оказать давление на Москву и отклонить российские предложения о гарантиях безопасности. Москва утверждает, что конфликт может быть разрешен только путем выполнения Минских соглашений и предусмотренных в них мер.
Для деэскалации ситуации на Украине, считают в МИД, Западу необходимо заставить Киев выполнить согласованные в Минске меры, прекратить отправку оружия в Украину, отозвать всех своих советников и инструкторов, прекратить учения НАТО с украинскими военными и вывести с украинской территории все ранее поставленное Киеву иностранное оружие.
России не "оккупировала” территорию Украины в 2014 году, а "потеря её территориальной целостности — это результат внутренних процессов в стране,” в частности, государственный переворот, поддержанный США и их союзниками ", которые начинали строить националистическое государство, где ущемляются прав этнических русских, русскоязычных людей, а также людей других национальностей”.
В этих условиях, подчеркивает Москва, полуостров Крым и город Севастополь провели референдум о воссоединении с Россией в соответствии с гарантированным ООН правом на самоопределение.
"Никакой силы или принуждения не применялось. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт”.
Москва настаивает, что у России "нет ВС на территории Украины”, а развертывание войск в собственной стране не может касаться фундаментальных интересов Соединенных Штатов”.
В отличие от России, США и их союзники по НАТО увеличили свою военную инфраструктуру на восток, нарушив в 1990 году Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Основополагающий акт 1997 года о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Москва настаивает на выводе "всех вооруженных сил и вооружений США, развернутых в Центральной и Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике”.
"Мы призываем США и НАТО вернуться к своим международным обязательствам в сфере поддержки мира и безопасности, — говорится в сообщении МИД. — Мы ожидаем от альянса конкретных предложений по форме и содержанию юридических гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток”.
Москва настаивает на том, что такое оружие, развернутое уже на территории нескольких членов НАТО, должно быть выведено, инфраструктура для быстрой переброски его в Европу -демонтирована, а НАТО должно прекратить обучение неядерных членов обращению с таким оружием.
"Без устранения этого раздражителя дискуссия на тему нестратегического ядерного оружия невозможна”, - заявил российский МИД.
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