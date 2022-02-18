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Автор Ольга Лебедева

Россия ответила США и НАТО: ключевые моменты

Политика

МИД России опубликовал комментарии на ранее полученный от США ответ по российскому проекту договора о гарантиях безопасности. Общее смысл 10-страничного документа заключается в том, что США и их союзники отказались даже рассматривать "красные линии” России и ключевые интересы безопасности.

Россия ответила США и НАТО: ключевые моменты

В реакции нашего МИДа затронуты конкретные вопросы, такие как Украина, Крым, присутствие американских войск и наращивание вооружений НАТО вдоль российских границ, а также контроль над вооружениями.

"Россия может ответить "военно-техническими мерами” для обеспечения собственной безопасности после того, как США и НАТО проигнорировали ключевые моменты из своего предложения о долгосрочной архитектуре европейской безопасности и вместо этого выбрали вопросы из пакетной сделки", — заявили в Москве.

Ключевые моменты документа

Россия не планирует вторгаться на Украину

Обвинения США и их союзников в ответственности России за "эскалацию” на Украине можно рассматривать только как попытку оказать давление на Москву и отклонить российские предложения о гарантиях безопасности. Москва утверждает, что конфликт может быть разрешен только путем выполнения Минских соглашений и предусмотренных в них мер.

Для деэскалации ситуации на Украине, считают в МИД, Западу необходимо заставить Киев выполнить согласованные в Минске меры, прекратить отправку оружия в Украину, отозвать всех своих советников и инструкторов, прекратить учения НАТО с украинскими военными и вывести с украинской территории все ранее поставленное Киеву иностранное оружие.

Тема Крыма закрыта

России не "оккупировала” территорию Украины в 2014 году, а "потеря её территориальной целостности — это результат внутренних процессов в стране,” в частности, государственный переворот, поддержанный США и их союзниками ", которые начинали строить националистическое государство, где ущемляются прав этнических русских, русскоязычных людей, а также людей других национальностей”.

В этих условиях, подчеркивает Москва, полуостров Крым и город Севастополь провели референдум о воссоединении с Россией в соответствии с гарантированным ООН правом на самоопределение.

"Никакой силы или принуждения не применялось. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт”.

США должны отказаться претензий по поводу размещения российских войск у российских же границ

Москва настаивает, что у России "нет ВС на территории Украины”, а развертывание войск в собственной стране не может касаться фундаментальных интересов Соединенных Штатов”.

В отличие от России, США и их союзники по НАТО увеличили свою военную инфраструктуру на восток, нарушив в 1990 году Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Основополагающий акт 1997 года о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Москва настаивает на выводе "всех вооруженных сил и вооружений США, развернутых в Центральной и Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике”.

Россия считает, что политика открытых дверей НАТО нарушает безопасность в мире

"Мы призываем США и НАТО вернуться к своим международным обязательствам в сфере поддержки мира и безопасности, — говорится в сообщении МИД. — Мы ожидаем от альянса конкретных предложений по форме и содержанию юридических гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток”.

Москва хочет неделимой безопасности для всех, а не только НАТО

НАТО должно прекратить размещать ядерное оружие в Европе

Москва настаивает на том, что такое оружие, развернутое уже на территории нескольких членов НАТО, должно быть выведено, инфраструктура для быстрой переброски его в Европу -демонтирована, а НАТО должно прекратить обучение неядерных членов обращению с таким оружием.

"Без устранения этого раздражителя дискуссия на тему нестратегического ядерного оружия невозможна”, - заявил российский МИД.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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