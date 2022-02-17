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Автор Игорь Рябов

Депутат Выборный прокомментировал высылку из России заместителя посла США

Политика

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал Pravda.Ru высылку Москвой заместителя посла США в России Барта Гормана.

Депутат Выборный прокомментировал высылку из России заместителя посла США

"Маски сброшены. Позиция Вашингтона нам предельно понятна, и мы смотрим не только, что говорят, но и что делают США на международной арене в отношении РФ. Если мы видим для этого основания, то будем принимать решения, исходя из наших национальных интересов с точки зрения обеспечения безопасности России", — заявил Выборный.

Он отметил, что если дипломатических ресурсов недостаточно, то приходится прибегать к таким кардинальным мерам, как высылка дипломатов.

"Решение на этот счёт принято твердое, исходя из всех объективных, субъективных складывающихся факторов. Мы действуем чётко, но адекватно, используя все возможные дипломатические ресурсы. Если их недостаточно, тогда уже принимаются серьезные кардинальные решения, как сегодня мы наблюдаем", — сказал собеседник издания.

Ранее Россия выслала из страны заместителя посла США Барта Гормана. Пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц сообщил, что Вашингтон подготовит ответные меры на высылку Гормана.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы сша барт горман анатолий выборный
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