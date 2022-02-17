Политолог оценил слова главы Минфина США о последствиях антироссийских санкций

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил для Pravda.Ru слова министра финансов США Джанет Йеллен о глобальных последствиях антироссийских санкций, которые могут быть введения в случае обострения ситуации вокруг Украины.

"Понятно, что санкции неизбежны и неизбежны в отношении России, и этого добиваются американские политики, а демонизация России лишь является инструментом легитимизации этих санкций", — сказал Блохин.

Политолог отметил, что в случае обострения ситуации в Донбассе Запад усилит давление на Россию в военно-политической и экономической сферах.

"Не будут разбираться, кто выстрелил первым, кто начал эту эскалацию, Донбасс или Украина, все равно главной целью будет как раз Россия", — сообщил собеседник издания.

Он назвал главную цель США в отношении РФ.

"Эта эскалация будет служить основой для того, чтобы, скорее всего, отсрочить ввод в эксплуатацию газопровода "Северной поток-2". Это главная задача, это главная цель Соединенных Штатов в отношении России", — подчеркнул Блохин.

По его словам, санкции не наносят большого ущерба России, а "Северный поток-2" ослабляет экономические позиции США в Европе, поэтому является для Вашингтона главной мишенью для удара.

"Скорее всего, эскалация на Донбассе будет служить основой для того, чтобы заблокировать ввод в эксплуатацию "Северного потока-2"", — добавил политолог.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что новые санкции против РФ, которые может ввести Запад из-за обострения вокруг Украины, повлекут глобальные последствия.

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