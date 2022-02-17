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Автор Денис Постольский

Будет ли наступление России? В СНБО Украины раскрыли правду

Политика

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что отсутствуют признаки полномасштабной операции против страны со стороны России, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1".

Будет ли наступление России? В СНБО Украины раскрыли правду

По его словам, речь идёт о "массированных провокациях".

"Если речь идёт о полномасштабной операции в отношении нашей страны, мы такого не видим. Что мы на сегодняшний день видим? Мы на сегодня видим провокации со стороны Российской Федерации. Мы их видим постоянно, но сегодня они были дерзкими", — сказал глава Совета.

Он также прокомментировал обстрел станицы Луганской, назвав это провокацией, цель которой — заставить Киев начать "военным путем мощно отвечать", а затем обвинить Украину в организации провокации.

"Мы, как нам бы того ни хотелось, были сдержанными и ни в коем случае не велись ни на какие провокации", — подчеркнул Данилов.

Ранее ДНР и ЛНР сообщили о резком обострении ситуации на линии боевого соприкосновения в Донбассе. В обеих самопровозглашённых республиках заявили об обстрелах украинскими военными населённых пунктов из миномётов и гранатомётов. При этом в ДНР были вынуждены открыть ответный огонь.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы донбасс украина
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