Зюганов раскрыл причину своей госпитализации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал причину своей госпитализации, сообщает URA. RU.

Политик признался, что переболел COVID-19. Однако, по словам парламентария, он довольно быстро вылечился, и на данный момент "всё уже в порядке".

Зюганов заявил, что чувствует себя хорошо и уже решает рабочие вопросы. Отвечая на противоречивые данные о своей госпитализации, лидер КПРФ заявил, что место его нахождения является его личным делом.

Как сообщалось ранее, парламентария направили в учреждение якобы из-за напряжённой эпидемиологической обстановки в России и признаков заболевания ОРВИ. По совету медиков член Госдумы решил лечь в больницу на два-три дня в целях профилактики.

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