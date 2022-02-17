В Кремле оценили слова Байдена о вторжении РФ на Украину в "ближайшие дни"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена о планах РФ "напасть" на Украину нагнетают обстановку.

"К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями", — цитирует Пескова РИА Новости.

В четверг, 17 февраля Байден заявил, что угроза "вторжения России" на Украину по-прежнему высока, и, вероятно, российская армия нападёт в течение "нескольких дней".

Ранее западные политики, и в том числе Байден, уже озвучивали "точные даты вторжения". Так, на встрече с лидерами стран Евросоюза и НАТО американский президент сообщал, что "нападение" РФ на Украину запланировано на 16 февраля. Позже британские таблиды Sun и Mirror указывали "точное время" — в среду в 4:00 по Москве. После того, как их прогноз не подтвердился, журналисты отредактировали стати и заменили фразы.

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