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Автор Игорь Рябов

В Кремле оценили слова Байдена о вторжении РФ на Украину в "ближайшие дни"

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена о планах РФ "напасть" на Украину нагнетают обстановку.

В Кремле оценили слова Байдена о вторжении РФ на Украину в "ближайшие дни"

"К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями", — цитирует Пескова РИА Новости.

В четверг, 17 февраля Байден заявил, что угроза "вторжения России" на Украину по-прежнему высока, и, вероятно, российская армия нападёт в течение "нескольких дней".

Ранее западные политики, и в том числе Байден, уже озвучивали "точные даты вторжения". Так, на встрече с лидерами стран Евросоюза и НАТО американский президент сообщал, что "нападение" РФ на Украину запланировано на 16 февраля. Позже британские таблиды Sun и Mirror указывали "точное время" — в среду в 4:00 по Москве. После того, как их прогноз не подтвердился, журналисты отредактировали стати и заменили фразы.

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Завтра была война: сколько лет Россия "нападает" на Украину? Хроника испуга от Крыма до Bloomberg
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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