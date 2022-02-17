Политолог объяснил, в чём армия России уступает украинской

В мире сейчас чуть ли не главной темой является возможная война России и Украины. И на этом фоне возникает вопрос, чья армия сильнее. Российская несомненно больше украинской, но украинцы преуспели в одном — это беспилотники. Пока Украина активно закупается БПЛА у Турции, России следует подумать о приобретении их в Израиле или Китае.

Также недавно стало известно, что Израиль внезапно заблокировал передачу своего оружия Украине третьими странами. Как это связано с российско-израильскими отношениями? И каких именно беспилотников не хватает ВС РФ? Как это может повлиять на исход конфликта на Украине? На эти вопросы Pravda. Ru ответил российский историк, политолог, профессор, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Эксперт заметил, что Израиль, видимо, не хочет оказываться на острие этого конфликта. Но здесь есть один важный вид вооружений — это ударные беспилотники, ударные дроны, которые, как показала последняя Карабахская война 2020 года, достаточно сильно вызывают асимметрию сторон в тактическом конфликте, на тактическом уровне. То есть, у азербайджанцев были турецкие ударные беспилотники "Байрактары", а у армян ничего не было.

По словам аналитика, когда с одной стороны появляется новый класс вооружений, и, что самое главное, когда летают самолеты с живыми летчиками бомбить позиции врага, то самолет могут сбить, летчик может погибнуть.

А когда сидит где-то далеко в бункере оператор с чашкой кофе в руке, с джойстиком в другой, и управляет дроном, то это похоже на компьютерную игру. При этом, в любом случае, появляется асимметрия. И эта асимметрия на тактическом уровне, на уровне поля боя важна и для России.

Политолог отметил, что Россия достаточно сильно отстает в плане именно ударных беспилотников.

"То есть разведывательные, мониторинговые — это всё у нас развивается, ударные, вроде, тоже, говорят, есть. Но, так или иначе, многие военные эксперты говорят, что Россия сильно отстает в этой сфере. И если гипотетически представить сценарий украинско-российской войны, любого конфликта, Украине сейчас Турция продает, вроде бы, свои беспилотники "Байрактары", и они даже говорят о том, чтобы наладить их производство по лицензии на Украине. И, соответственно, в конфликте у украинской стороны есть эти беспилотники. Много дорогого, но просто железа кинули", — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что таких ударных беспилотников, мягко говоря, нет у России. И получается асимметричный конфликт — когда у одной из сторон нет целого класса вооружений.

"Понятно, что не будешь же сбивать ударные беспилотники "Байрактары" атомными бомбами. Наверное, всё-таки, не тот уровень", — объяснил историк.

По его мнению, России необходимо резко наращивать отставание в ударных беспилотниках. А поскольку их производство развивается крайне медленно, то самый лучший простой способ здесь — смирить гордыню и импортировать зарубежные аппараты, возможно, турецкие, израильские или китайские.

Проблема здесь в том, что купить израильские беспилотники в Россию — это одно, но если они окажутся потом у ополченцев — это будет не очень хорошо выглядеть, заключил эксперт.

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