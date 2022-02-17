Политолог объяснил, почему США боятся начинать войну на Украине

Американцы находятся в сложной ситуации. Им необходимо организовать провокацию, чтобы Россия воевала с Украиной, с Восточной Европой и даже, может быть, с Западом, но только не с США. Но на сегодня это у них не получается. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в эфире YouTube-канала Соловьёв LIVE.

США понимают, что могут устроить провокацию в любой момент, и для этого уже всё готово, осталось только принять политическое решение, отметил эксперт.

Аналитик считает, что у американцев нет уверенности в том, что Европа среагирует так, как им надо. А им необходимо, чтобы Европа тут же опустила "железный занавес" и прекратила все экономические отношения с Россией.

Более того, у них нет уверенности, что им удастся остаться за бортом этой войны, добавил Ищенко. Он напомнил о том, что руководство России неоднократно предупреждало американцев, что им не удастся отсидеться спокойно за океаном и их достанут везде.

"Американцам это совершенно не надо. Потому что любую войну, хоть ядерную, хоть не ядерную, они сейчас России, а заодно и Китаю, с треском проигрывают. Но, с другой стороны, они не могут прекратить эту истерию и пойти по пути переговоров, потому что тогда они расписываются в полной неспособности реализовывать свои собственные планы", — заключил политолог.

Ранее американский журналист Майкл Бом объяснил, зачем Байден объявил конкретную дату "вторжения" России на Украину.

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