Россия назвала цену покровительства США Украине

Киев не сможет наладить свои отношения с Москвой до тех пор, пока украинские власти будут оставаться под контролем правительства США, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

В интервью "Парламентской газете" она предположила, что, если президент Украины Владимир Зеленский решит восстановить отношения своей страны с Россией, Вашингтон помешает ему сделать это.

По словам Матвиенко, правительство США несёт ответственность за плохие отношения Киева с Москвой, поскольку Вашингтон не позволяет украинским властям принимать собственные решения.

“Главная проблема в наших отношениях с Украиной, на мой взгляд, заключается в том, что Киев не является независимым в своей внешней и внутренней политике. Киевскими властями руководит Вашингтон. И враждебные отношения с Россией — это цена, которую Украина должна заплатить за покровительство США”.

Глава Совета Федерации убеждена: США оказывают огромное влияние на украинские решения, касающиеся внешней политики:

“Даже если бы Киев хотел пойти по пути нормализации наших отношений, США вряд ли позволили бы этому произойти”, - сказала она, добавив, что до тех пор, пока Америка продолжает оказывать свое влияние, “в украинском руководстве просто не с кем вести продуктивный диалог”.