EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Россия назвала цену покровительства США Украине

Политика

Киев не сможет наладить свои отношения с Москвой до тех пор, пока украинские власти будут оставаться под контролем правительства США, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Россия назвала цену покровительства США Украине

В интервью "Парламентской газете" она предположила, что, если президент Украины Владимир Зеленский решит восстановить отношения своей страны с Россией, Вашингтон помешает ему сделать это.

По словам Матвиенко, правительство США несёт ответственность за плохие отношения Киева с Москвой, поскольку Вашингтон не позволяет украинским властям принимать собственные решения.

“Главная проблема в наших отношениях с Украиной, на мой взгляд, заключается в том, что Киев не является независимым в своей внешней и внутренней политике. Киевскими властями руководит Вашингтон. И враждебные отношения с Россией — это цена, которую Украина должна заплатить за покровительство США”.

Глава Совета Федерации убеждена: США оказывают огромное влияние на украинские решения, касающиеся внешней политики:

“Даже если бы Киев хотел пойти по пути нормализации наших отношений, США вряд ли позволили бы этому произойти”, - сказала она, добавив, что до тех пор, пока Америка продолжает оказывать свое влияние, “в украинском руководстве просто не с кем вести продуктивный диалог”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы киев вашингтон валентина матвиенко
Новости
Столтенберг объявил о новом НАТОвском плане "усиления Европы"
США эвакуируют из Киева резидентуру ЦРУ
Британия опасается, что её радикалы поедут на Украину учиться убивать
Госдеп США не согласился со словами Путина о геноциде в Донбассе
Врач объяснила, что делать, если до вас добрался "омикрон"
Психолог Ланг: приём психиатра нужен даже бессимптомно переболевшим COVID-19
The Telegraph: Путин победил Запад в геополитической борьбе
Стало известно, какие препараты ещё принимала Камила Валиева
Призёры из России и Украины обнялись после турнира по лыжной акробатике
США готовят санкции против окружения Путина из-за Навального*
Популярное
Мир. Новости мира
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что многие страны столкнулись с периодом первой мировой гибридной войны, которая ведётся с помощью скрытых операций.

На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Мир. Новости мира
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Мир. Новости мира
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
Политика. Новости и аналитика
Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта
Юрий Носовский Так кто же разделил Украину на две половины? Юрий Носовский Ирина Шлионская Электронному зрению сначала обучат обезьян, а потом и людей Ирина Шлионская Василий Амирджанов День святого Валентина опять не угодил единороссам Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Таинственный вертолёт США приземлялся на украинско-польской границе
Мир. Новости мира
Над киевским Майданом ночью звучал гимн СССР
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Экономика и бизнес
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Последние материалы
Почему не удаётся забеременеть: гинеколог назвала основные причины
Британия опасается, что её радикалы поедут на Украину учиться убивать
Политолог: Швеция стала разменной монетой в конфликте США и РФ
Госдеп США не согласился со словами Путина о геноциде в Донбассе
Врач объяснила, что делать, если до вас добрался "омикрон"
Психолог Ланг: приём психиатра нужен даже бессимптомно переболевшим COVID-19
The Telegraph: Путин победил Запад в геополитической борьбе
Стало известно, какие препараты ещё принимала Камила Валиева
Призёры из России и Украины обнялись после турнира по лыжной акробатике
США готовят санкции против окружения Путина из-за Навального*
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников