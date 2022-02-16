Лавров допустил введение санкций против связанных с Лондоном лиц

Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что в России будет принят закон о санкциях против британских компаний и граждан.

Такой шаг может стать ответом РФ на аналогичные меры в отношении российских юридических лиц в Великобритании, отметил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что Великобритания хочет принять дополнения к закону, который не имеет никакой связи с Украиной, но позволит Лондону вводить санкции в отношении любых организаций, физических или юридических лиц, связанных с Россией.

"Такого, конечно, история ещё не знала", — заявил Лавров.

В случае принятия этого закона в Великобритании у России будут все основания, чтобы ответить аналогичным законом против тех, кто "пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги и популярность на русофобской стезе", подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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