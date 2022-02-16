Госдума приняла закон об ужесточении наказания за педофилию и её укрывательство

В РФ ужесточили наказание за педофилию и её укрывательство. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Выработаны новые меры по защите детей от насилия. Государственная Дума приняла в третьем, итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов", — написал политик в своём Telegram-канале.

По словам Володина, принятый депутатами закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета.

Также в соответствии с документом наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет составит до года лишения свободы.

Кроме того, в законе названы отягчающими обстоятельствами совершение преступления в отношении ребёнка человеком, который живёт с ним, отвечает за его содержание и воспитание, а также работниками сферы образования.

"Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убеждён, что за любое преступление против ребёнка приговор должен быть жёстким", — подчеркнул председатель Госдумы.

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