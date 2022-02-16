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Автор Дмитрий Плотников

Битва Пекина и Вашингтона - борьба за элиты Китая

Политика

Проводимые информоперации китайского правительства против новых военных альянсов, которые так активно организовывают американцы, скрыты во внутриполитической борьбе в руководстве Китая и КПК.

Битва Пекина и Вашингтона - борьба за элиты Китая

Если рассмотреть информационную политику Пекина, она состоит из акцентов различных целей групп влияния в руководстве.

Почти полвека - 1964-2013 гг., Китай стремился к союзничеству с США. Эпоха прекратилась с приходом Си Цзиньпина, но до сих пор внутри элит КНР действуют проамериканские группы, например, китайский комсомол, ориентированный на проамериканское (читай, антисоветское наследие) Ден Сяопина и Мао Цзэдуна.

Противостоят им соратники Си (выходцы из военных кругов), и стремятся снизить зависимость от Вашингтона и переориентировать страну на "евразийский лад".

В КНР сегодня идёт настоящая холодная гражданская война, сообщает Институт международных политических экономических стратегий РУССТРАТ.

С одной стороны проамериканские "комсомольцы" (премьер Ли Кэцян с соратниками: первым-вице-премьером и четырмя вице-премьерами). С другой - суверенные антиамериканские представители элиты (военное и политическое крыло из КПК, ориентированное на Цзиньпина).

Все созданные антикитайские союзы, к примеру, AUKUS с Британией и Австралией, или QUAD с Австралией, Японией и Индией, направлены исключительно против Си и его соратников. США уверены, что новые угрозы помогут их группам влияния в КПК вернуть власть. Отсюда и воинственная истерия вокруг Тайваня - если Пекин сможет вернуть контроль над островом, то Вашингтон окончательно потеряет уважение у китайской оппозиции, а США потеряют статус сверхдержавы, и мировым гегемоном может стать Китай.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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