Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта

Несмотря на прогнозы Запада, война России Украины не началась 16 февраля. Однако обстановка остаётся напряжённой. При этом всем понятно, что это не может длиться вечно. Своё предположение, когда наступит развязка украинского кризиса, сделал экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Эксперт заявил в интервью на YouTube-канале UKRLIFE.TV, что всё решится до 1 марта. Он считает, что до этого числа, возможно, состоится визит президента России Владимира Путина в Турцию и встреча с Реджепом Эрдоганом.

Также есть вероятность, что туда приедет и президент Украины Владимир Зеленский, и встретится один на один с Путиным. По крайней мере прямо это не опровергают ни российская, ни украинская стороны, заметил Арестович.

По его словам, есть ещё одно важное событие — 24-27 февраля запланирован эксперимент по отключению Украины от энергосетей России и Белоруссии для того, чтобы показать её самостоятельную устойчивость. И отключить-то, конечно, россияне и белорусы отключат, но вот обратно, как говорят знающие люди, могут и не подключить, пояснил собеседник канала.

В таком случае Украина сразу подключится к Западу, так что это не выход для России, добавил Арестович. Но, по его мнению, Россия и Белоруссия могут тянуть с подключением, истощая экономику, что тоже аспект безопасности, но менее значимый, чем военный.

"Я могу сказать точно, что 1 марта будет уже более-менее понятно, куда, если не начнётся до этого. Если до этого, то тоже будет более-менее понятно", — заключил бывший советник украинского президента.

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