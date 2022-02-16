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Автор Денис Постольский

В США отказались давить на Украину в вопросе вступления в НАТО

Политика

Американские власти не будут оказывать давление на официальный Киев по вопросу вступления Украины в НАТО, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В США отказались давить на Украину в вопросе вступления в НАТО

"Мы, Соединённые Штаты, никогда не будем давить на Украину или другие страны, чтобы они вступали или не вступали в международные альянсы. Это должны решать они и другие члены НАТО", — сказала она.

Псаки отметила, что у каждого государства есть право "выбирать свой курс и то, с кем объединяться".

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москве необходимо решить вопрос членства Украины в альянсе НАТО в данный момент, во время переговоров. Как подчеркнул президент РФ, простых обещаний недостаточно.

Также во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем лидер РФ подчеркнул, что обещания не делать Украину частью военно-политического блока завтра в исторической перспективе ничего не меняют в ситуации с безопасностью России.

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Автор: Денис Постольский, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша нато украина олаф шольц джен псаки владимир путин
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