Американские власти не будут оказывать давление на официальный Киев по вопросу вступления Украины в НАТО, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Мы, Соединённые Штаты, никогда не будем давить на Украину или другие страны, чтобы они вступали или не вступали в международные альянсы. Это должны решать они и другие члены НАТО", — сказала она.
Псаки отметила, что у каждого государства есть право "выбирать свой курс и то, с кем объединяться".
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москве необходимо решить вопрос членства Украины в альянсе НАТО в данный момент, во время переговоров. Как подчеркнул президент РФ, простых обещаний недостаточно.
Также во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем лидер РФ подчеркнул, что обещания не делать Украину частью военно-политического блока завтра в исторической перспективе ничего не меняют в ситуации с безопасностью России.
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