Запрос Украиной помощи от спецдепартамента НАТО, специализирующегося на борьбе с катастрофами и стихийными бедствиями, на случай ЧС в стране, заставил политолога Александра Казакова посмотреть на ситуацию в этой стране под неожиданным углом:
"А к какому, собственно говоря, ЧС готовится Киев? Уж не сами ли собираются его организовать, к примеру, грохнув свои АЭС?"
Напомним, во вторник — накануне назначенного западными СМИ часа Х, "российского вторжения", — власти Незалежной попросили прислать им 100 внедорожников и средства для радиохимической разведки и разминирования.
По данным ТГ-канала "Легитимный", полный список "хотелок" Киева на этот раз выглядит так:
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.