Уж не задумали ли украинцы грохнуть свои АЭС? — размышления политолога Казакова

Запрос Украиной помощи от спецдепартамента НАТО, специализирующегося на борьбе с катастрофами и стихийными бедствиями, на случай ЧС в стране, заставил политолога Александра Казакова посмотреть на ситуацию в этой стране под неожиданным углом:

"А к какому, собственно говоря, ЧС готовится Киев? Уж не сами ли собираются его организовать, к примеру, грохнув свои АЭС?"

Напомним, во вторник — накануне назначенного западными СМИ часа Х, "российского вторжения", — власти Незалежной попросили прислать им 100 внедорожников и средства для радиохимической разведки и разминирования.

По данным ТГ-канала "Легитимный", полный список "хотелок" Киева на этот раз выглядит так:

краны, экскаваторы, пикапы, внедорожники, машины радиохимической разведки, костюмы химзащиты, мобильные лаборатории, системы поиска взрывоопасных предметов на глубине 0,6, 3 и 6 метров, генераторы, обогревательные пушки, баллоны с кислородом, индивидуальные дозиметры, снаряжение для подводных работ, антибиотики, перчатки, маски, различные медикаменты от ожогов…

© t. me/ale_kazakov