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Автор Николай Ткаченко

Арестович высмеял странное название операции "вторжения" - "Астролябия Будды"

Политика

Назначенная Западом дата "вторжения" России на Украину, говоря простым языком, это туфта. И часть "страшной" спецоперации, проводимой против Кремля, западной прессой. Об этом заявил экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в интервью украинскому YouTube-каналу.

Арестович высмеял странное название операции "вторжения" - "Астролябия Будды"

Но это ещё не все. CNN, со ссылкой на американские источники, раскрыло название операции по "вторжению". Якобы она будет назваться "Астролябия Будды", с трудом сдерживая смех, заметил Арестович.

Он пояснил, что такой маразм могли допустить только люди, которые понятия не имеют, как в бывшем СССР называли военные операции. Советский Союз называл операции всегда коротко и одним словом — "Гроза", "Буран", "Циклон" и так далее. А "Астролябия Будды" — это полный нонсенс, поскольку так в России никогда не назовут военную операцию, высказал мнение собеседник канала.

Однако неожиданно на него снизошло "гениальное озарение" прямо в эфире. И он объяснил, почему операцию назвали именно так.

"Это потому что Китай. Китайское влияние. Конечно же, как мы не догадались. Это после встречи. Они делают реверанс Китаю. Или, наоборот, Китай выбрал название. И Путину говорит Си Цзиньпин: "Слушай, пусть там будет Будда название. Чтоб никто не догадался, что китайское влияние…", — пошутил Арестович.

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Арестович: Оставьте тревожные чемоданчики.) Укрлайф
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша ссср киев китай россия украина си цзиньпин владимир зеленский
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