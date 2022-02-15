Журавко предсказал бегство солдат ВСУ после обращения Зеленского к нации

Призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуться в течение суток в страну всем сбежавшим чиновникам, депутатам и олигархам может обернуться совсем не возвращением, а ещё одной волной бегства. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Политик считает, что просьбы Зеленского выглядели унизительно, а такая риторика только способствует подрыву боевого духа армии.

Видя то, как президент унижался, чтобы вернуть своих подчинённых, военные на фронте поймут, что пора бежать, заметил Журавко. Они поймут, что в случае провокации, попадут под удар и будут уничтожены, тогда как чиновники и олигархи навсегда покинут страну, добавил экс-депутат в беседе с "Народными новостями".

По мнению политика, именно это дал понять в своём выступлении Зеленский, подорвав таким образом боевой дух армии.

Ранее бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович объяснил, почему олигархи срочно покинули Украину.

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