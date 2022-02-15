Удар по Германии и Франции: останавливая СП-2 англосаксы бьют по партнёрам

Очередную истерику вокруг "Северного потока-2" поднял Киев. После встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод геополитическим оружием и попросил от Берлина гарантий продолжения транзита газа по украинской территории.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вообще в свойственно нынче нагло-просящей манере призвал Шольца во время его визита в РФ "стучать по столу" чтобы заставить Кремль отказаться от "безумных планов завоевания".

Подобная истерия слышна не только из Украины, но и из Польши. Варшава рассматривает Украину как буфер, который сдерживает "империалистическую" Россию.

И если мотивы этих ещё можно понять, то почему против СП-2 выступают и Вашингтон, и Лондон? 14 февраля глава британский премьер Борис Джонсон назвал газопровод "капельницей с российскими углеводородами" и призвал "вырвать её из кровеносной системы ЕС".

Однако в том же интервью британец признал, что от Северного потока-2 зависит экономика многих стран Европы, то есть ЕС по воле англосаксов должен сам подорвать свою экономику, сообщает Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Британия тут явно идёт на поводу у США - уже тридцать лет американцы пытаются не дать развиться ЕС в полноценного конкурента, и сейчас основной целью стала ФРГ, как экономический лидер Евросоюза. Декларированный Парижем курс на " автономию" Европы требует повышать её экономический потенциал, что сейчас зависит от Берлина. "Торговую войну" с ЕС, которую начал Дональд Трамп, в будущем будет лишь усиливаться, и Северный поток-2 - краеугольный камень этих геополитических битв.

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