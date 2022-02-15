Политолог Мартынов назвал условие признания Путиным ДНР и ЛНР

Завкафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов рассказал Pravda.Ru, при каком условии президент РФ Владимир Путин примет предложение Госдумы и признает Донецкую и Луганскую Народные Республики.

"Условие одно: если Украина де-юре окончательно откажется от Минских соглашений или нападёт на Донецк и Луганск. Но ситуация складывается так, что Украина может совершить любую провокацию, начать атаку и тогда уже Минским соглашениям, наверное, не бывать де-факто", — заявил Мартынов.

При худшем сценарии Украина нападёт на республики Донбасса, и Путин признает Донецкую и Луганскую Народные Республики, отметил политолог.

"Я беру худший вариант: если вдруг Украина решится на провокацию, попытается силой овладеть ДНР и ЛНР, то мы не оставим наших граждан в беде, мы их защитим. Тогда может начаться и вооруженный конфликт с Украиной. И тогда будет признание ДНР и ЛНР во всей их территориальной целостности", — сказал собеседник издания.

Тем не менее, Мартынов назвал такой сценарий фантастическим.

Ранее депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. По словам спикер нижней палаты парламента Вячеслава Володина, обращение будет незамедлительно направлено Путину.

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