Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не беспокоятся об ухудшении имиджа лидера страны Владимира Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками на переговорах.
По словам Пескова, эти меры являются временными и объясняются распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что сейчас в России наблюдается спад заболеваемости, однако ещё неделю назад был пик волны, когда болели "все сплошь и вокруг".
"Поэтому, конечно, в разгар такой волны эпидемии принимаются особые меры предосторожности", — отметил Песков.
Он добавил, что когда есть время провести дополнительное тестирование на коронавирус, такой дистанции нет.
Ранее Песков пояснил, зачем Путин "отсадил" от себя главу МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу и беседовал с ними на определённом расстоянии.
"Это было связано с ограничениями и мерами предосторожности из-за COVID", — сказал официальный представитель Кремля.
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