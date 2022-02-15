Политолог Евстафьев о судьбе Европы: через 20 лет — экономическая пустыня

Политолог Дмитрий Евстафьев уверен, что политический вектор, выбранный руководством Евросоюза под давлением Вашингтона, абсолютно провальный с экономической точки зрения, и в конце концов континент превратится в "экономическую пустыню". Причём ждать этого осталось недолго — максимум 20 лет.

Свою точку зрения Евстафьев пояснил в эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Соловьёвым".

По его словам, агрессивная антироссийская риторика спровоцирует-таки "настоящий конфликт", которого пока Москве ценой огромных усилий удаётся избегать. Но времени на то, чтобы изменить ситуацию, всё меньше, поскольку "безумная комбинация поджигателей войны во главе с британцами готова уже устроить там бойню, после чего шансов на нормальную жизнь в Европе не будет".

"США активно влияют на ключевые политические решения ЕС, буквально превращают континент в геоэкономическую пустыню. Скоро европейцам не останется ничего другого, кроме как сбежать в более мудрые независимые страны — на Ближний Восток, в Россию, Латинскую Америку — или заставить одуматься свои власти".

Второй вариант, по мнению Евстафьева, маловероятен. Поэтому без решительного вмешательства Москвы обойтись вряд ли получится. При этом политолог считает, что в арсенале России осталась всего одна политическая мера: обратиться к народам и бизнесменам Европы с простым, хоть и "крайне циничным", призывом:

"Бегите к нам, мы создадим условия, мы дадим энергию, мы дадим возможности и пространство. Найдем для вас рабочую силу, которая будет конкурентоспособной, мы освободим вас от диктата безумной толерантности и позитивной дискриминации", — так он сформулировал "обращение".

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