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Автор Николай Ткаченко

Кедми увидел два интересных момента в обращении Зеленского к нации

Политика

Владимир Зеленский до сих пор иногда путает, то ли он на сцене, то ли он президент. И сейчас он опять перепутал это, выступая с обращением к нации. Но в том, что он сказал, есть несколько интересных моментов. Такое мнение выразил израильский военный эксперт, общественный деятель Яков Кедми.

Кедми увидел два интересных момента в обращении Зеленского к нации

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля обратился к народу с призывом сплотиться в отражении внешней агрессии. Он объявил 16 февраля — дату предполагаемого нападения России — Днём единения и призвал граждан страны надеть в этот день "чистые вышиванки".

Он вдруг заявил, что Донбасс будет возвращён на Украину дипломатическим путём, заметил Кедми, анализируя речь Зеленского. То есть до него дошло, что в рамках дискуссии с Западом и США президент России сказал несколько раз: если Украина попытается вернуть Донбасс военным путём — это война, отметил эксперт.

"И тут он дал задний ход. То есть дошло. Ему объяснили его хозяева: слушай, ты не угрожай военными действиями, потому что потом расплачиваться придётся кому-то, а не тебе. Так что будь поосторожнее", — высказался политолог в эфире YouTube-канала Соловьёв LIVE.

По его мнению, есть и второй интересный момент в выступлении украинского лидера. Эксперт считает, что он упустил одну маленькую деталь, причём сделал это неслучайно ,— сказал, что "угрожают войной", но не сказал, кто.

А ему ведь Россия не угрожает, а угрожают ему войной с Россией его хозяева — США, пояснил аналитик.

Кедми также выразил недоумение по поводу призыва надеть "чистые вышиванки", заметив, что украинский народ и так ходит в чистом всегда, а не только в один какой-то день.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия украина донбасс яков кедми владимир зеленский
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