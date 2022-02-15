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Автор Ольга Лебедева

МИД РФ: у истерии в Европе одна цель - США возжелали рынок энергоресурсов

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе Quarta Repubblica, транслируемой на итальянском канале Rete4, заявила, что США обостряют напряженность вокруг Украины, потому что хотят "вырвать у России часть энергетического рынка".

МИД РФ: у истерии в Европе одна цель - США возжелали рынок энергоресурсов

"Поставки российского газа европейским партнерам, а не только Италии, гарантируются законом, технологией, практикой и, главное, историей наших отношений в энергетической сфере", — подчеркнула Захарова.

При этом она напомнила, что Россия является "самым надежным поставщиком" газа в европейские страны:

"Естественно, это создает очень сильный негатив в США, потому что это большой сектор рынка, который они хотят урвать. И для этого они придумывают ситуацию вокруг Украины, [ … ] пытаются помешать Северному потоку-2, чтобы заставить Германию отказаться от проекта, угрожают санкциями, чтобы занять этот рынок и начать поставлять свои ресурсы".

Представитель МИД РФ назвала "фальсификацией" обвинения Запада в якобы планируемом вторжении на Украину и напомнила, что Италия имеет право вето при голосовании по санкциям против России в Европе:

"Италия является членом НАТО. У неё есть голос, — подчеркнула Захарова. — В какой-то момент она может сказать:" Хватит!".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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