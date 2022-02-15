Захарова потроллила Bloomberg: два часа до превращения в тыкву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение компетентность агентства Bloomberg, опубликовавшего в пятницу, со ссылкой на "чиновников, знакомых с этим вопросом", сообщение, что Россия может вторгнуться на Украину 15 февраля.
"Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало заметку о том, что "Россия нанесет удар по Украине 15 февраля". Может ли это средство массовой дезинформации прояснить своё предсказание? Остались пара часов, чтобы покаяться, прежде чем Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто использовал его для пропаганды войны, превратятся в крыс", — написала Захарова в Telegram.
Отметим, что это уже второй разоблачённый фейк, опубликованный Bloomberg:
К слову, всё в ту же пятницу Politico сообщила, также со ссылкой на анонимных информаторов, что президент США Джо Байден, во время в видеоконференции с союзниками по НАТО, назвал предстоящую среду — 16 февраля — днём "вторжения" России на Украину. Но этому не поверил даже Владимир Зеленский:
Назначенная США дата вторжения объявлена Зеленским Днём единства нации
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.