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Автор Ольга Лебедева

Захарова потроллила Bloomberg: два часа до превращения в тыкву

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение компетентность агентства Bloomberg, опубликовавшего в пятницу, со ссылкой на "чиновников, знакомых с этим вопросом", сообщение, что Россия может вторгнуться на Украину 15 февраля.

Захарова потроллила Bloomberg: два часа до превращения в тыкву

"Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало заметку о том, что "Россия нанесет удар по Украине 15 февраля". Может ли это средство массовой дезинформации прояснить своё предсказание? Остались пара часов, чтобы покаяться, прежде чем Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто использовал его для пропаганды войны, превратятся в крыс", — написала Захарова в Telegram.

Отметим, что это уже второй разоблачённый фейк, опубликованный Bloomberg:

  • 5 февраля "по ошибке" на его сайте был размещён заголовок "Россия вторгается на Украину".

К слову, всё в ту же пятницу Politico сообщила, также со ссылкой на анонимных информаторов, что президент США Джо Байден, во время в видеоконференции с союзниками по НАТО, назвал предстоящую среду — 16 февраля — днём "вторжения" России на Украину. Но этому не поверил даже Владимир Зеленский:

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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