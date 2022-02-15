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Автор Ольга Лебедева

Зачем Путин "отсадил" от себя Лаврова и Шойгу, объяснил Песков

Политика

В понедельник президент России Владимир Путин провел рабочие встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Обсуждали вопросы безопасности в Европе.

Зачем Путин "отсадил" от себя Лаврова и Шойгу, объяснил Песков

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Но внимание СМИ привлёк не столько сам разговор, сколько "обстановка", в которой проходили совещания. А именно длинный стол, сидя за которым министры находились в нескольких метрах от президента. Совсем как во время переговоров с Эммануэлем Макроном, когда необычно большой стол российского президента попал в заголовки газет.

"В чём дело?" — заинтересовались журналисты.

Разъяснения дал Дмитрий Песков:

"Это было связано с ограничениями и мерами предосторожности из-за COVID. Такое расстояние никоим образом не влияет на работу. Состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства”, - пояснил пресс-секретарь Кремля.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы дмитрий песков владимир путин
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