Зачем Путин "отсадил" от себя Лаврова и Шойгу, объяснил Песков

В понедельник президент России Владимир Путин провел рабочие встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Обсуждали вопросы безопасности в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Но внимание СМИ привлёк не столько сам разговор, сколько "обстановка", в которой проходили совещания. А именно длинный стол, сидя за которым министры находились в нескольких метрах от президента. Совсем как во время переговоров с Эммануэлем Макроном, когда необычно большой стол российского президента попал в заголовки газет.

"В чём дело?" — заинтересовались журналисты.

Разъяснения дал Дмитрий Песков:

"Это было связано с ограничениями и мерами предосторожности из-за COVID. Такое расстояние никоим образом не влияет на работу. Состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства”, - пояснил пресс-секретарь Кремля.