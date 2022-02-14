У Жириновского обнаружили "серьёзные воспалительные процессы" в мозге

Медики диагностировали у лидера ЛДПР Владимира Жириновского воспалительные процессы в головном мозге. По словам анонимного источника, состояние российского депутата характеризуют как стабильно тяжёлое.

По данным Telegram-канала "112", Жириновский находится под постоянным наблюдением специалистов. Как сообщил источник, у политика в мозге обнаружили "серьёзное воспаление". Также заявили, что парламентарий дышит с помощью аппарата ИВЛ.

Ранее второго февраля Жириновский оказался в больнице из-за тяжёлых проявлений заражения омикрон-вариантом коронавируса. Политолог Валерий Соловей заявлял, что депутат мог пострадать из-за отравления злоумышленником.

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