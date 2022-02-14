Малявин объяснил, поддержит ли Китай Россию в случае войны с Украиной

Лидер Китая пообещал выступить с заявлением мирового масштаба после окончания Олимпиады. Можно ли ожидать, что Китай открыто поддержит Россию и встанет на её сторону в противостоянии с Западом? Своё мнение по этому поводу высказал китаевед, профессор НИУ ВШЭ Владимир Малявин.

Эксперт считает, что пока оснований для создания мощного альянса двух держав не видно. Он заметил, что в Китае нет ярого антиамериканизма, который можно наблюдать в России. И нам трудно понять, какую игру ведут китайцы.

По мнению учёного, в случае провокации США на Украине Китай может, конечно, выступить с заявлением, не исключено, что и осуждающим. Однако Си Цзиньпин вряд ли окажет прямую военную поддержку и пошлёт войска на Украину, так как ему это не нужно, и это не его проблемы.

Скорее всего, китайцы предложат решать проблему мирным путём, поскольку это азиаты и у них есть терпение, заключил Малявин в эфире YouTube-канала Украина. ру.

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