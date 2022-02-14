В Кремле рассказали о двусторонних отношениях с США: "Лежат на полу"

Двухсторонние отношения между Россией и США находятся не в лучшем состоянии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, несмотря на это, с новой администрацией белого дома удалось установить определённые каналы для диалога.

По словам Пескова, это несомненный плюс, так как несколько лет назад, диалог между странами "был на нуле". Однако есть и ощутимый минус: двухсторонние отношения государств по сей день в "плачевном" состоянии.

"Буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было. Но в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Мы находимся на очень, очень низкой точке. Они фактически лежат на полу", — пояснил пресс-секретарь в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Песков, в диалоге находятся президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден. Кроме того удалось наладить "диалоги и по другим направлениям". Каким конкретно, представитель Кремля не уточнил.

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