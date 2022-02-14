EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

На Украину в середине февраля нападут не российские военные, а Госдума

Политика

Сегодня, 14 февраля, думский комитет по делам СНГ рассмотрит проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Потом этот документ будет передан в Совет нижней палаты российского парламента.

Об этом "Независимой газете" сообщил глава комитета ГД Леонид Калашников (КПРФ).

По словам парламентария, фракция КПРФ — инициатор обращения к президенту — обсуждала возможность признания самопровозглашённых республик Россией с другими партиями и председателем Госдумы.

Напомним, ранее Вячеслав Володин в своём ТГ -канале сообщал, что консультации с фракциями по проекту обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР завершены:

t.me/vv_volodin
t.me/vv_volodin

По словам Калашникова, есть "большие шансы на принятие проекта" и "он всё-таки уйдёт к президенту", а тот, в свою очередь, прислушается к логике левых:

"Запад поставил перед нами дилемму: если РФ посягнет на территорию Украины, то последуют санкции. Но в ДНР и ЛНР уже 600-700 тыс. человек, получивших российское гражданство. И получается, что мы не можем им помогать, если Украина нападет на эти республики. А если мы их признаем, как в свое время Абхазию и Южную Осетию, то сможем помогать".

Калашников отметил, что дата обсуждения проекта признания республик Донбасса совпадает с 15 и 16 февраля — датами, на которые западные СМИ "назначили" российское вторжение на Украину. То есть, они, вполне вероятно, ошиблись "по форме", но оказались правы "по сути", то есть, удар по Украине — если будет нанесён, то не военными, а политиками.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы лнр днр госдума вячеслав володин леонид калашников
Новости
Эндокринолог объяснила, почему влюблённые люди дольше живут
В Кремле рассказали о двусторонних отношениях с США: "Лежат на полу"
Эндокринрлог Шереметьева: у "бабочек в животе" есть научное объяснение
В суде объяснили, почему Валиеву всё-таки допустили до личного турнира
На Украину в середине февраля нападут не российские военные, а Госдума
Экс-агент разведки Альварадо рассказал, зачем СМИ США "сатанизируют" РФ
Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде: СAS отклонил все апелляции
Российские учёные про анализу крови "увидят" тромбы у больных COVID-19
Идеальный День святого Валентина для знаков зодиака: что говорят звёзды
Тутберидзе заявила о спланированном допинг-скандале с Валиевой на ОИ-2022
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"

Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.

Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Мир. Новости мира
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Мир. Новости мира
NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины
Общество
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Любовь Степушова Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Силовые структуры
Эксперт назвал спецсредство, которое применил "Маршал Шапошников" против АПЛ США
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева
Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду
Культура
Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду
Последние материалы
В Кремле рассказали о двусторонних отношениях с США: "Лежат на полу"
Эндокринрлог Шереметьева: у "бабочек в животе" есть научное объяснение
В суде объяснили, почему Валиеву всё-таки допустили до личного турнира
На Украину в середине февраля нападут не российские военные, а Госдума
Экс-агент разведки Альварадо рассказал, зачем СМИ США "сатанизируют" РФ
Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде: СAS отклонил все апелляции
Российские учёные про анализу крови "увидят" тромбы у больных COVID-19
Идеальный День святого Валентина для знаков зодиака: что говорят звёзды
Тутберидзе заявила о спланированном допинг-скандале с Валиевой на ОИ-2022
Польский генерал: никто не посмеет помешать Путину рубить Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников