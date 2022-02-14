На Украину в середине февраля нападут не российские военные, а Госдума

Сегодня, 14 февраля, думский комитет по делам СНГ рассмотрит проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Потом этот документ будет передан в Совет нижней палаты российского парламента.

Об этом "Независимой газете" сообщил глава комитета ГД Леонид Калашников (КПРФ).

По словам парламентария, фракция КПРФ — инициатор обращения к президенту — обсуждала возможность признания самопровозглашённых республик Россией с другими партиями и председателем Госдумы.

Напомним, ранее Вячеслав Володин в своём ТГ -канале сообщал, что консультации с фракциями по проекту обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР завершены:

t.me/vv_volodin

По словам Калашникова, есть "большие шансы на принятие проекта" и "он всё-таки уйдёт к президенту", а тот, в свою очередь, прислушается к логике левых:

"Запад поставил перед нами дилемму: если РФ посягнет на территорию Украины, то последуют санкции. Но в ДНР и ЛНР уже 600-700 тыс. человек, получивших российское гражданство. И получается, что мы не можем им помогать, если Украина нападет на эти республики. А если мы их признаем, как в свое время Абхазию и Южную Осетию, то сможем помогать".

Калашников отметил, что дата обсуждения проекта признания республик Донбасса совпадает с 15 и 16 февраля — датами, на которые западные СМИ "назначили" российское вторжение на Украину. То есть, они, вполне вероятно, ошиблись "по форме", но оказались правы "по сути", то есть, удар по Украине — если будет нанесён, то не военными, а политиками.