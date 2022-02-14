Алексей Пушков уверен: президент Украины Владимир Зеленский "не в курсе последних заявлений американцев" по ситуации в Незалежной, иначе бы он не предложил Джо Байдену посетить Киев.
Своими мыслями российский сенатор, по заведённой им самим традиции, поделился в своём ТГ-канале:
Напомним, ранее США настоятельно порекомендовали своим гражданам покинуть Украину, ссылаясь на то, что ситуация начинает приобретать "сумасшедший оборот" и российское вторжение начнётся со дня на день. Их примеру последовали правительства Великобритании, Израиля и Нидерландов.
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Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.
Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.