Сенатор Пушков: Зеленский не читает американских газет

Алексей Пушков уверен: президент Украины Владимир Зеленский "не в курсе последних заявлений американцев" по ситуации в Незалежной, иначе бы он не предложил Джо Байдену посетить Киев.

Своими мыслями российский сенатор, по заведённой им самим традиции, поделился в своём ТГ-канале:

©t.me/alexey_pushkov

Напомним, ранее США настоятельно порекомендовали своим гражданам покинуть Украину, ссылаясь на то, что ситуация начинает приобретать "сумасшедший оборот" и российское вторжение начнётся со дня на день. Их примеру последовали правительства Великобритании, Израиля и Нидерландов.