EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

В Кремле объяснили, почему из-за "ковбойского подхода" США "хромает" ЕС

Политика

Европе необходимо думать о своих интересах, а не следовать "установкам" США, власть которых "диктует" что и кому делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, на этот "столп Евросоюз всегда хромал".

В Кремле объяснили, почему из-за "ковбойского подхода" США "хромает" ЕС

Песков подчеркнул, что Евросоюзу важно повысить внешнеполитическую роль в мировых делах, однако, при этом руководство стран-участниц "забывает" про внутреннее положение дел в своём государстве.

"Соединённые Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнёров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет", — пояснил Песков в беседе с РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что позиция США и позиция Европы слишком отличаются. Америка пытается диктовать, Евросоюз раз за разом заявляет о своём суверенитете.

"Будем надеяться всё-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живём бок о бок и являемся прямыми соседями", — резюмировал Песков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Евросоюз и Россия ведут "войну суверенитетов"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы сша евросоюз дмитрий песков
Новости
Киев запросил встречу с Москвой в течение 48 часов
Немцы переругались из-за "Северного потока-2": "Зачем говорить Путину заранее?"
Глава минэкономики Австрии: нам нужен Северный поток-2 и мы от него не откажемся
15 лет правления: президент Туркмении начал передачу власти сыну
Банки ЕС получили предупреждение о готовящихся атаках из России
МИД Италии назвал три страны, способные заменить российский газ
Американцы не дают "добро" на войну с Россией
Представитель РФ при ООН анонсировал «сдувание» напряженности вокруг Украины
Захарова обвинила США и Британию в пропаганде войны
Решение по делу фигуристки Валиевой объявят утром 14 февраля
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"

Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.

Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Мир. Новости мира
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Мир. Новости мира
NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины
Силовые структуры
Эксперт назвал спецсредство, которое применил "Маршал Шапошников" против АПЛ США
Любовь Степушова Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева
Мир. Новости мира
Политолог Хендриксон: разведка США выдумала войну на Украине
Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду
Культура
Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду
Последние материалы
Киев запросил встречу с Москвой в течение 48 часов
Немцы переругались из-за "Северного потока-2": "Зачем говорить Путину заранее?"
Глава минэкономики Австрии: нам нужен Северный поток-2 и мы от него не откажемся
15 лет правления: президент Туркмении начал передачу власти сыну
Банки ЕС получили предупреждение о готовящихся атаках из России
МИД Италии назвал три страны, способные заменить российский газ
Американцы не дают "добро" на войну с Россией
Представитель РФ при ООН анонсировал «сдувание» напряженности вокруг Украины
Захарова обвинила США и Британию в пропаганде войны
Решение по делу фигуристки Валиевой объявят утром 14 февраля
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников