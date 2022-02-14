В Кремле объяснили, почему из-за "ковбойского подхода" США "хромает" ЕС

Европе необходимо думать о своих интересах, а не следовать "установкам" США, власть которых "диктует" что и кому делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, на этот "столп Евросоюз всегда хромал".

Песков подчеркнул, что Евросоюзу важно повысить внешнеполитическую роль в мировых делах, однако, при этом руководство стран-участниц "забывает" про внутреннее положение дел в своём государстве.

"Соединённые Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнёров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет", — пояснил Песков в беседе с РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что позиция США и позиция Европы слишком отличаются. Америка пытается диктовать, Евросоюз раз за разом заявляет о своём суверенитете.

"Будем надеяться всё-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живём бок о бок и являемся прямыми соседями", — резюмировал Песков.

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