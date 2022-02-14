15 лет у власти: президент Туркмении начал передачу власти сыну

Президент и премьер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, бессменно занимающий свой пост уже 15 лет, объявил о решении "дать дорогу молодым", сообщают "Ведомости".

По словам главы государства, он хочет оставить за собой лишь место главы верхней палаты парламента, а власть передать сыну. Представитель Центризбиркома страны Безирген Караев сообщил о назначении на 12 марта внеочередных президентских выборов, которые ранее были намечены на 2024 год.

Бердымухамедов пришел к власти в 2006 году после смерти первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова.

Напомним, в 2019 году правоохранительные органы и спецслужбы Туркмении начали аресты граждан, которые подозревались в распространении слухов о смерти или плохом самочувствии президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Всем задержанным предъявлены обвинения в распространении информации, способствующих дестабилизации обстановки в стране.

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