Представитель РФ при ООН анонсировал «сдувание» напряженности вокруг Украины

Нагнетание западными странами напряженности вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину скоро "сдуется", сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Запад пытается присвоить себе лавры "победы" над Москвой.

"Сначала они [страны запада] будут нагнетать, а потом, когда пойдет разрядка напряженности, присвоят это себе и скажут, что Россия обязательно бы напала, если бы не они, такие смелые и мужественные, остановившие "неизбежную российскую агрессию", — сказал российский представитель. — Затем <…> санкции за то, что мы "хотели напасть", а они нас остановили и "спасли Украину", — отметил он. "Нагнетание в какой-то момент должно сдуться", — отметил дипломат.

Напомним, президент США Джон Байден заявил своим коллегам по НАТО о том, что Россия нападёт на Украину уже 16 февраля. Официально европейские лидеры отказались поддержать Байдена, но своих граждан с Украины отозвали.

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