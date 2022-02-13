Украина потратит на гарантии бесперебойных авиаперелётов $600 млн

Украинское правительство выделит 16,6 млрд гривен (около $600 млн), что позволит гарантировать бесперебойность полётов в воздушном пространстве страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня на внеочередном заседании [правительства] приняли изменения в использовании средств резервного фонда государственного бюджета, а также выделили средства [в размере 16,6 млрд гривен] для обеспечения безопасности полётов в Украине для страховых и лизинговых компаний", — сообщил он.

Отмечается, что средства позволят стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение украинцев, которые находятся за границей.

Как сообщил постоянный представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, правительство предоставило право министерству инфраструктуры использовать средства "для обеспечения безопасности полетов на Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков с использованием счёта условного хранения".

Ранее сообщалось, что с 14 февраля небо Украины может стать бесполётной зоной, поскольку крупнейшие международные страховщики не хотят покрывать страховые случаи при полётах над страной.

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