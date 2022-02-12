Денис Пушилин о мощном взрыве в Донецке - "Это ещё не оно"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о взрыве в Донбассе на территории, которую контролирует Киев.



В Донбассе на территории подконтрольной Украине прогремел взрыв, сообщила в Telegram главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, ссылаясь на главу самопровозглашенной ДНР Пушилина.



"Пока все под контролем, Марго. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не оно", — приводит Симоньян его слова.



Некоторые Телеграм-каналы писали, что взрыв был непосредственно в Донецке, однако жданные сообщения опроверг представитель Народной милиции Республики Эдуард Басурин.



"Вы слышали? А я ничего не слышал", — пишет Telegram-канал "Донбасс решает" со ссылкой на слова Басурина.



Ранее сообщалось, что в субботу в Донецке был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв. Характерно, что ситуация в городе спокойная, нет очагов дыма, сирен не слышно.