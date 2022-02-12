EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Денис Пушилин о мощном взрыве в Донецке - "Это ещё не оно"

Политика

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о взрыве в Донбассе на территории, которую контролирует Киев.
 
В Донбассе на территории подконтрольной Украине прогремел взрыв, сообщила в Telegram главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, ссылаясь на главу самопровозглашенной ДНР Пушилина.
 
"Пока все под контролем, Марго. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не оно", — приводит Симоньян его слова.
 
Некоторые Телеграм-каналы писали, что взрыв был непосредственно в Донецке, однако жданные сообщения опроверг представитель Народной милиции Республики Эдуард Басурин.
 
"Вы слышали? А я ничего не слышал", — пишет Telegram-канал "Донбасс решает" со ссылкой на слова Басурина.
 
Ранее сообщалось, что в субботу в Донецке был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв. Характерно, что ситуация в городе спокойная, нет очагов дыма, сирен не слышно.

Денис Пушилин о мощном взрыве в Донецке - "Это ещё не оно"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы днр донбасс
Новости
Подруга Евгении Брик рассказала о последних днях жизни актрисы
Смольный провалил кампанию по вакцинации
Денис Пушилин о мощном взрыве в Донецке - "Это ещё не оно"
Пульмонолог объяснила, почему "омикроном" болеют повторно и вакцинированные
Актриса Зинаида Кириенко предчувствовала свою смерть
Брухунова о том, как её атаковали "дикари": "Называли плохой матерью"
Олимпийская чемпионка обрушилась на Тутберидзе из-за допинг-скандала
Терапевт рассказала, что делать при первых симптомах простуды
Сосновский объяснил, почему война с Украиной не начнётся 15 февраля
В США считают, что вторгнуться на Украину России поможет Одесса
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной

Сергей Лавров рассказал, как, по его мнению, разрешится политическая ситуация вокруг Украины.

Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Мир. Новости мира
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Бывший СССР
Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет
Мир. Новости мира
"100 килотонн над Кремлём": Запад обсуждает ядерный удар по РФ
Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Блокада Приднестровья Украиной и Молдавией снова в повестке дня Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада
Политика. Новости и аналитика
Собчак увидела символичный предмет на встрече Путина и Макрона
Врач-кардиолог объяснила, что должно быть в аптечке у гипертоника
Здоровье
Врач-кардиолог объяснила, что должно быть в аптечке у гипертоника
Последние материалы
Актриса Зинаида Кириенко предчувствовала свою смерть
Брухунова о том, как её атаковали "дикари": "Называли плохой матерью"
Олимпийская чемпионка обрушилась на Тутберидзе из-за допинг-скандала
Терапевт рассказала, что делать при первых симптомах простуды
Секс веками служил для долголетия и оберегал от атеросклероза — Минвалеев
Сосновский объяснил, почему война с Украиной не начнётся 15 февраля
В США считают, что вторгнуться на Украину России поможет Одесса
Подмосковный Хатико обрёл новых хозяев
Яблочная терапия требует определённых усилий воли, но эффективна
Россияне могут рассчитывать на полное открытие границ — туроператоры
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников