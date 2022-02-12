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Автор Елена Былкина

В США выяснили, для чего Путин посетил Китай

Политика

Поездка Владимира Путина в Китай насторожила США. На западе уверены, что президент РФ заручился поддержкой КНР для двойного удара по позициям США в Евразии.

В США выяснили, для чего Путин посетил Китай

Представители НАТО подозревают, что российский лидер посетил Пекин на открытии Олимпийских игр с тайным умыслом.

Американское издание The Hill пишет, что Китай поможет Путину бросить вызов не только Вашингтону, но и всему мировому сообществу. Пекин, по мнению США, снабдит главу РФ "экономическим спасательным кругом".

В Пекине Владимир Путин рассказал о новых экономических сделках с Китаем в сфере нефти и газа на сумму $117,5 млрд.

Авторы статьи убеждены, что что соглашения между Москвой и Пекином являются особым посланием Западу. Возникают подозрения, что Россия и КНР сплотились перед конфронтацией с США.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Китай с новой силой воздействует на Вашингтон на фоне повышения напряжённости в украинской ситуации. По его мнению, об этом говорит призыв МИД КНР к США аннулировать сделку по поставкам оружия Тайваню. Этими действиями Пекин, возможно, оказывает поддержку Москве как союзнику.

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Встреча Путина и Си Цзиньпина перед церемонией открытия Олимпийских игр в Пекине. Прямая трансляция
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы кнр владимир путин
Новости
В США выяснили, для чего Путин посетил Китай
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