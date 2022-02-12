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Автор Николай Ткаченко

Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада

Политика

Приезд на переговоры в Москву министра обороны Великобритании Бена Уоллеса — это последнее "английское предупреждение" России. Однако у каждой стороны своя правда, и каждая сторона в неё упирается. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом в эфире ток-шоу на НТВ.

Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада

Он заметил, что эта не очень весёлая "сказка про белого бычка" длится уже два-три месяца. И закончится всё, по его мнению, когда Россия выведет свои войска, как и обещала. Правда американец не уточнил, кому и когда обещала.

На недоумённый вопрос ведущего, куда именно нужно вывести войска — в Польшу, Прибалтику или куда-то ещё, Майкл ответил, что "вглубь великой России", чем рассмешил участников передачи.

"Можете ездить на танках, но только по своей территории, пожалуйста. Скромная просьба", — великодушно позволил Бом.

По его мнению, потерпеть придётся ещё примерно две-три недели, пока кризисная ситуация, возникшая между Россией и Западом, разрешится.

"Шойгу обещал, что после учений в Белоруссии хотя бы эти войска вернут обратно. Если это будет так, я думаю, что коллективный Запад вздохнёт с облегчением. Но до следующих учений. Потом опять мы будем собираться заново и обсуждать одно и то же", — заключил журналист.

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Темы сша лондон польша москва россия украина прибалтика белоруссия сергей шойгу великобритания
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