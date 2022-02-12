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Автор Ольга Лебедева

Встреча Шойгу с главой Минобороны Британии: о чём говорили

Политика

Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу провёл встречу со своим британским коллегой Беном Уоллесом, в ходе которой потребовал разъяснений о присутствии спецназа Великобритании на Украине.

Встреча Шойгу с главой Минобороны Британии: о чём говорили

"Напряжённость ситуации на Украине во многом связана с накачкой страны оружием. Она идёт со всех сторон, это делается публично, в показательной манере, — отметил Шойгу. — Не совсем понятно, для чего это делается. Мы также хотели бы понять, почему Великобритания направила на Украину свой спецназ и как долго они там будут оставаться".

Глава российского оборонного ведомства заявил также, что военно-политическая ситуация на Европейском континенте была "значительно ухудшена" из-за "эскалации напряженности вокруг Украины и военного присутствия НАТО возле российских границ, что требует принятия срочных мер для обеспечения безопасности России".

При этом министр отметил, что рост напряженности в регионе "далеко не вина" Москвы:

"Военно-политическая ситуация в Европе становится все более напряженной. И это далеко не наша вина. Мы не совсем и не всегда понимаем причины этого напряжения. Но всё же мы видим, что оно увеличивается", — заявил он.

Кроме того, Шойгу напомнил, что Москва до сих пор не получила чёткого и внятного ответа на свои требования безопасности, среди которых нерасширение НАТО на Восток, неразвертывание оружия нападения возле российских границ, а также возвращение воинского контингента и инфраструктуры НАТО в Европе в положение 1997 года. Он также подчеркнул, что "невозможно снизить военно-политическую напряженность и построить прочную европейскую архитектуру безопасности без решения этих проблем".

А что британец?

Со своей стороны, Бен Уоллес сообщил министру обороны России, что надеется воспользоваться их двусторонней встречей для разрешения конфликтов с помощью дипломатии.

"Я надеюсь, что, поговорив сегодня и начав эти отношения, которые были на уровне 0 %, мы сможем решить ряд проблем, которые были подняты, — сказал Уоллес в начале встречи. — Когда Москва говорит, что не собирается вторгаться на Украину, мы будем воспринимать это всерьез, но будем при этом смотреть на сопутствующие действия".

Что в итоге?

"Это была конструктивная и откровенная дискуссия. Я благодарен министру Шойгу за то, что он согласился встретиться со мной для обсуждения различных вопросов, в том числе касающихся продолжающейся напряженности вокруг Украины и ее границ. Мы подробно обсудили проект российского соглашения о гарантиях безопасности, переданного НАТО, и обратили внимание на ряд его пунктов", — заявил журналистам после встречи британский министр.

По его словам, из разговора с Сергеем Шойгу понял, что "сегодняшние" проблемы "можно решить с помощью ряда шагов, включая меры укрепления доверия, повышение прозрачности, инспекции, поддержание ряда существующих соглашений, некоторые из которых действовали со времен Холодной войны".

Уоллес отметил ещё один важный момент: их разговор с российским коллегой не был подобен разговору Сергея Лаврова и Лиз Трасс:

"Мы говорили не как слепые или глухие, а как министры обороны, которые отвечают за последствия того, что происходит в случае конфликта".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы сергей шойгу
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